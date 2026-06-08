Usa, il Pentagono accusa Alibaba e Baidu di aiutare l'esercito cinese

(Teleborsa) - Il Pentagono ha identificato alcune delle più grandi aziende cinesi come entità che supportano l'esercito cinese, tra cui Alibaba Group Holding , Baidu e BYD.



Le designazioni sono state annunciate lunedì in un post sul Federal Register, aggiornando l'elenco annuale del Dipartimento della Difesa delle aziende che gli Stati Uniti ritengono aiutino l'Esercito Popolare di Liberazione.



Una mossa che potrebbe provocare nuove tensioni con il governo di Pechino.



La designazione 1260H serve da avvertimento per gli investitori statunitensi e può precedere restrizioni commerciali più punitive. Pubblicato per la prima volta nel 2021, l'elenco comprende ora più di 100 aziende accusate di collaborare con l'esercito cinese. Tra i nomi figurano compagnie aeree e produttori di hardware informatico, nonché aziende del settore edile, marittimo e delle telecomunicazioni. Per essere inclusa, un'azienda deve operare direttamente o indirettamente negli Stati Uniti.



Con questa mossa, salgono ora a tre i principali attori cinesi nel campo dell'intelligenza artificiale presenti nella lista 1260H, dopo che Tencent Holdings era stata aggiunta nel 2025.



(Foto: David B. Gleason CC BY-SA 2.0)

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