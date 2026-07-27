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Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,61%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 3.814,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,61%)
L'Indice della Borsa cinese affonda dell'1,61% a quota 3.814,2 in apertura.
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