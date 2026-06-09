Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Rialzo marcato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in utile dello 0,86% sui valori precedenti.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26.779,2. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25.394,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24.859,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)