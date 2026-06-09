Applied Digital festeggia contratto di locazione da 5,2 miliardi per un data center AI

(Teleborsa) - Scambia in profit Applied Digital che lievita del 2,60%.



Il titolo del gruppo dei data center festeggia la sigla di un contratto di locazione dalla durata di 15 anni con un hyperscaler statunitense presso la sua sede Delta Forge 2. Sono previsti ricavi di circa 5,2 miliardi di dollari.



La tendenza ad una settimana dell' azienda che gestisce infrastrutture digitali e soluzioni cloud in Nord America è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 39,88 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 45,5. Il peggioramento di Applied Digital è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 37,76.

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