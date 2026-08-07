El.En, accordo vincolante di cessione a TRUMPF dell'80% di Cutlite Penta per massimi 21 milioni

(Teleborsa) - El.En. , attraverso la interamente controllata Ot-las, ha sottoscritto con il gruppo TRUMPF per il tramite della TRUMPF International Beteiligungs-SE , con sede in Ditzingen, Germania, un accordo vincolante avente ad oggetto la cessione dell'80% del capitale di una società di nuova costituzione, interamente posseduta da Cutlite Penta, nella quale sarà conferito il ramo d'azienda relativo all'attività attualmente svolta da quest'ultima nel settore della progettazione e produzione di sistemi laser ad alte prestazioni per il taglio di materiali, inclusi metallo, plastica, legno e fustelle.



El.En. manterrà per alcuni anni una partecipazione residua pari al 20%.



Il corrispettivo complessivo massimo previsto per la cessione dell'80% del capitale della società conferitaria è pari a circa 21 milioni di euro da versarsi in denaro secondo le modalità previste dall’accordo: circa 13 milioni da corrispondersi al closing; il residuo da determinarsi sulla base delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2029 e in base a quanto stabilito dalle clausole di adeguamento

prezzo.



Il closing è previsto entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione dell’accordo, subordinatamente all’avveramento o alla rinuncia, ove consentita, delle condizioni sospensive.



Al 31 dicembre 2025 la business unit oggetto di cessione presentava secondo i principi contabili IFRS ricavi pari a 121,7 milioni di euro, EBIT pari 1,9 milioni di euro, risultato netto pari a euro 14 mila euro e posizione finanziaria netta negativa per 16,3 milioni di euro.



El.En non prevede ad oggi effetti sulla guidance 2026 precedentemente indicata, salvo eventuali impatti derivanti dal diverso trattamento contabile previsto dal principio IFRS 5.







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