Cairo Communication, ricavi e utili in calo nel primo semestre

(Teleborsa) - Cairo Communication , società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati lordi pari a 580,3 milioni di euro (591,3 milioni nel periodo analogo del 2025), EBITDA pari a 86,9 milioni di euro (94,7 milioni nel periodo analogo del 2025), EBIT pari a 45,9 milioni di euro (52,9 milioni nel periodo analogo del 2025) e risultato netto di pertinenza del Gruppo pari a 16,8 milioni di euro (20,4 milioni nel periodo analogo del 2025).



La posizione finanziaria netta è pari a 21,1 milioni di euro, in miglioramento di 8,6 milioni rispetto a fine 2025 dopo avere distribuito dividendi per 36,2 milioni.



A fine giugno le testate del Gruppo RCS raggiungono una customer base digitale attiva di circa 1,4 milioni di abbonamenti: 792 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 269 mila per Gazzetta, 197 mila per El Mundo e 143 mila per Expansion.



La7 ha conseguito elevati livelli di ascolto con il 4,4% sul totale giorno e il 6,1% in prime time (ovvero la fascia oraria 20:30-22:30) ed è stata la terza rete per ascolti sia nella fascia 20:00-22:30 con uno share del 6,4%, sia in prime time con uno share del 6,1%. Il nuovo

canale La7 Cinema nel semestre ha raccolto lo 0,6% di share medio nel totale giorno e lo 0,8% nella fascia serale 21:30-23:30 (rispettivamente +36% e +26% rispetto a La7d nel periodo analogo del 2025).



Veo7, il nuovo canale televisivo lanciato a metà 2025 da RCS in Spagna, nel semestre ha raggiunto uno share medio dell’1% sul totale giorno e dell’1,1% in prime time (rispettivamente 1,1% e 1,3% nel secondo trimestre, in crescita rispetto al primo), conseguendo nel periodo in esame, a pochi mesi dalla nascita, un EBITDA positivo di 1,8 milioni di euro.



Il settore editoriale periodici Cairo Editore ha registrato un EBITDA di 2 milioni di euro (3,9 milioni nel periodo analogo del 2025).

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