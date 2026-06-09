NASA, anche l'italiano Luca Parmitano nella missione Artemis con veicoli SpaceX e Blue Origin

(Teleborsa) - La NASA, l'agenzia governativa responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti, ha annunciato i quattro membri principali dell'equipaggio e un membro di riserva per il volo di prova della missione Artemis III. La missione effettuerà una serie di test impegnativi in orbita terrestre nel 2027, essenziali per Artemis IV, la prima missione con equipaggio prevista al Polo Sud lunare nel 2028.



Durante Artemis III, il razzo SLS (Space Launch System) dell'agenzia lancerà la navicella spaziale Orion e il suo equipaggio dal Kennedy Space Center della NASA in Florida verso l'orbita terrestre bassa. Dopo i controlli dei sistemi di Orion, la navicella dimostrerà per la prima volta le capacità di rendezvous e attracco con le versioni di prova di uno o entrambi i sistemi di atterraggio lunare commerciali americani sviluppati da Blue Origin e SpaceX. La missione servirà per testare l'hardware integrato tra Orion e i lander, comprese le interfacce di sistema, il software, la propulsione e le comunicazioni.



Faranno parte dell'equipaggio gli astronauti della NASA statunitensi Randy Bresnik (comandante), Andre Douglas (specialista di missione), Frank Rubio (specialista di missione), e l'astronauta italiano dell'ESA Luca Parmitano (pilota). L'equipaggio inizierà immediatamente l'addestramento sui sistemi della navicella spaziale Orion e collaborerà allo sviluppo e alle operazioni delle versioni di prova dei lander di Blue Origin e SpaceX. In totale, l'equipaggio dovrebbe rimanere nello spazio per circa due settimane, ma la durata esatta della missione sarà determinata in tempo reale in base alle fasi di lancio, rendezvous e attracco.



"Oggi compiamo un altro passo audace nel ritorno dell'umanità sulla Luna, basandoci sulle straordinarie fondamenta gettate dagli astronauti di Artemis II - ha dichiarato l'amministratore della NASA Jared Isaacman - Le loro imprese hanno riacceso l'entusiasmo globale per l'esplorazione spaziale e ora passano il testimone al team di Artemis III, composto da Randy, Luca, Frank e Andre. Artemis III dimostrerà la potenza dell'innovazione americana e della collaborazione internazionale, mentre testeremo complesse operazioni di rendezvous e attracco e faremo progredire le tecnologie che un giorno ci porteranno più in profondità nel sistema solare. Questa missione richiederà il coordinamento più straordinario di lanci di razzi vettori pesanti della storia, attingendo al talento e alle capacità di team provenienti da tutto il governo e dalla comunità spaziale".



Si tratta della prima volta che un astronauta dell'ESA viene assegnato a una missione Artemis. "Artemis III spingerà al limite le operazioni spaziali in orbita. L'assegnazione di Luca come pilota riflette la profonda competenza europea nel volo spaziale umano e si basa sulla sua vasta esperienza operativa in situazioni di alta pressione - ha dichiarato Josef Aschbacher, direttore generale dell'ESA - Allo stesso tempo, il Modulo di Servizio Europeo dell'ESA fornirà ancora una volta le capacità critiche che alimentano Orion, dimostrando il ruolo fondamentale dell'Europa nel cuore del programma Artemis".



Blue Origin (di Jeff Bezos) sta sviluppando una versione lunare con equipaggio del suo lander Blue Moon, mentre SpaceX (di Elon Musk) sta sviluppando una versione lunare con equipaggio della sua Starship; entrambe le aziende stanno realizzando prototipi per Artemis III. La NASA sta supportando attivamente entrambi i fornitori di lander durante le fasi di progettazione, sviluppo, test e valutazione, condividendo competenze e capacità acquisite da missioni precedenti. La missione Artemis III si basa sul successo della missione Artemis II, conclusasi ad aprile, e aiuterà l'agenzia a prepararsi per l'invio dei primi astronauti, americani, su Marte.

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