Parigi: in rally Kering

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale del lusso , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,59%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso del lusso mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 272,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 268,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 277,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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