Fine Foods acquista azioni proprie e raggiunge l'11,4% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 luglio 2026, complessivamente 17.325 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 9,0463 euro per un controvalore pari a 156.727,68 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 17 luglio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.922.283 azioni proprie, pari all'11,4330% del capitale sociale.
Intanto, a Milano, Fine Foods & Pharmaceuticals presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 8,86 euro.
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