Industrie Chimiche Forestali acquista 13.098 azioni proprie

(Teleborsa) - Industrie Chimiche Forestali , quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha comunicato di aver acquistato, tra il 16 e il 24 luglio 2026, complessivamente 13.098 azioni proprie su Euronext Growth Milan, pari allo 0,231% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,0344 euro per azione e per un controvalore di 79.038 euro, nell'ambito del programma di buyback autorizzato dall'assemblea del 28 aprile 2026.



A seguito degli acquisti, la società detiene complessivamente 75.271 azioni proprie, pari all'1,326% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, seduta vivace per Industrie Chimiche Forestali , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,69%.







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