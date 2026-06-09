Riqualificazione, Sogesid: primo sopralluogo a lotti Quarticciolo

(Teleborsa) - Si è svolto il primo sopralluogo congiunto ai lotti del Quarticciolo tra la Struttura del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali e di Riqualificazione Sociale, ATER e Sogesid, segnando l’avvio della fase operativa del programma di riqualificazione del Quarticciolo, nel quadrante est della Capitale.



L’incontro segna un passaggio chiave del piano di riqualificazione urbana, infrastrutturale e sociale promosso dal Commissario Straordinario, il Prefetto Fabio Ciciliano.



In questo contesto, Sogesid, la Società di ingegneria ambientale dello Stato, svolgerà un ruolo centrale di supporto tecnico e amministrativo, svolgendo servizi di ingegneria, occupandosi della predisposizione e gestione delle procedure di gara, del monitoraggio degli appalti e dell’accompagnamento delle opere fino alla loro completa realizzazione.



L’ingresso operativo di Sogesid consentirà di accelerare in modo significativo l’attuazione degli interventi.

Il programma contempla interventi finalizzati all’adeguamento e al miglioramento dell’accessibilità degli edifici, al recupero funzionale delle unità abitative, alla riqualificazione e all’efficientamento degli impianti tecnologici, nonché al rifacimento delle coperture e al risanamento dei prospetti edilizi.



Previsti inoltre interventi dedicati al verde e agli spazi pubblici, con la realizzazione di una nuova area gioco e il recupero di due aree gioco esistenti, nell’ottica di una riqualificazione complessiva degli spazi di aggregazione del quartiere.

Il sopralluogo odierno conferma l’impegno delle istituzioni coinvolte nel trasformare rapidamente la progettazione in cantieri e i cantieri in risultati concreti per i cittadini, avviando un percorso di rilancio del Quarticciolo fondato su inclusione, sostenibilità e qualità urbana.

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