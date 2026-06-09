Sintropy.AI chiude round da 1 milione di euro e accelera nell'efficienza energetica per retail e food industry

(Teleborsa) - Sintropy.AI, startup italiana specializzata nell’efficienza energetica per il retail (food e non food) e l’industria agroalimentare, ha chiuso un round Seed da 1 milione di euro. L’operazione è stata guidata da Maia Ventures (maia.vc), con la partecipazione di FPR, società di investimento.



Il capitale raccolto sarà utilizzato per accelerare lo sviluppo tecnologico del layer di AI che permetterà a chiunque di realizzare risparmio energetico tramite linguaggio naturale, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento come leader di settore in Italia, nei segmenti retail e food retail, e porre le basi per l'espansione europea. Per supportare questa crescita, il team, oggi composto da 12 persone, sarà ampliato arrivando a circa 20 persone entro il 2026 con assunzioni prevalentemente in ambito tech.



L’energia è oggi una delle voci di costo che cresce più rapidamente per chi gestisce reti di punti vendita o stabilimenti produttivi, comportando un assottigliamento dei margini.



Sintropy.AI affronta il problema con un approccio costruito per non richiedere alcun cambiamento operativo al cliente. I tecnici installano la sensoristica proprietaria, wireless e non invasiva, sugli impianti di climatizzazione e sulle attrezzature di cucina già presenti. Da quel momento, la piattaforma AI monitora i consumi in continuo, individua sprechi e inefficienze e regola automaticamente il funzionamento degli impianti. Il cliente non deve fare nulla: il sistema lavora da solo, ventiquattr’ore su ventiquattro. Sintropy.AI ha oggi oltre 20 clienti attivi, tra cui Barilla, KFC, Yamamay, MISCUSI, e WAO che hanno misurato risultati che indicano una riduzione dei consumi compresa tra il 15 e il 20%.



“Il mondo dell’energy saving oggi è un processo rotto: troppi passaggi, troppi attori, troppa complessità. Con noi non si paga meno l’energia, si consuma meno: arriviamo, installiamo e il sistema lavora da solo. Sui nostri clienti parliamo di una riduzione dei consumi tra il 15 e il 20% su climatizzazione e cucina, senza che debbano dedicarci una sola persona. Questo round ci consente di accelerare ulteriormente sulla semplicità di adozione e sulla continua ottimizzazione dei nostri sensori e algoritmi proprietari.” ha commentato Andrea Codini, CEO e co-fondatore di Sintropy.AI.







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