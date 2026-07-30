Kaleon, ricavi primo semestre salgono a 12,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Kaleon , società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati pari a 12,3 milioni di euro rispetto a 10,8 milioni di euro al 30 giugno 2025 (+14%); un incremento di circa 1,5 milioni di euro grazie alle linee Ticketing, F&B e Retail.



"I risultati del primo semestre 2026 confermano la solidità del modello di business e del percorso di crescita intrapreso da Kaleon - ha commentato il presidente Vitaliano Borromeo Arese Borromeo - L'offerta sempre più articolata e orientata alla qualità dell'esperienza dei visitatori dimostra la capacità del Gruppo di valorizzare il proprio patrimonio culturale e paesaggistico. Una qualità che può trovare ulteriore espressione nello sviluppo di nuove opportunità e nell’ampliamento del portafoglio di beni di terzi in gestione, come dimostra il recente ingresso del Castello di Vogogna".



"L'incremento del 14% dei ricavi consolidati è stato sostenuto dalla crescita di tutte le principali linee di business, con performance particolarmente positive nei comparti Food & Beverage e Retail, che nel primo semestre di questanno hanno portato un incremento della spesa media per visitatore - ha aggiunto - Parallelamente, tutte le nostre principali destinazioni hanno registrato un andamento positivo rispetto al primo semestre dello scorso anno, con l'Isola Bella che continua a rappresentare il motore della crescita e con il progressivo contributo dei Castelli di Cannero, entrati a pieno titolo nella nostra offerta. Continueremo a investire nello sviluppo delle nostre destinazioni, nell'innovazione dei servizi e nell'efficienza gestionale, con l'obiettivo di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder".





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