Lettura rialzista per Starbucks

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Effervescente la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo , tra i componenti del Nasdaq 100 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,10%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 108,4 USD, con stop loss calcolato a quota 101,9 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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