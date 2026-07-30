Starbucks, fatturato e utili oltre le attese nel terzo trimestre 2025/26

(Teleborsa) - Starbucks ha archiviato il terzo trimestre chiusosi lo scorso 28 giugno con un fatturato diminuito dell'1% a 9,3 miliardi di dollari e un utile per azione non-GAAP aumentato del 70% a 0,85 dollari, superando le stime rispettivamente pari a 9,12 miliardi e 0,66 dollari.



La società ha alzato la guidance sull'intero anno fiscale 2026, indicando, tra i diversi obiettivi, ricavi netti consolidati stabili o in leggera crescita su base annua e utili per azione a 2,55-2,65 dollari contro un consensus di 2,39 dollari.



"Il nostro piano Back to Starbucks si fonda sulla convinzione che una tazza di caffè straordinaria, il contatto umano e un'esperienza cliente impeccabile siano la chiave del successo, ogni giorno. I risultati del terzo trimestre ne sono la prova", ha commentato Brian Niccol, presidente e amministratore delegato.



"I risultati del terzo trimestre riflettono la crescente solidità delle nostre performance sia in termini di fatturato che di utili, il che ci infonde fiducia nella traiettoria della nostra attività", ha aggiunto Cathy Smith, chief financial officer. "Ci concentriamo su ciò che possiamo controllare in un contesto operativo dinamico: l'attuazione del nostro piano 'Back to Starbucks' con disciplina, al fine di promuovere la connessione, la comunità e la creazione di valore a lungo termine per i nostri clienti, partner e azionisti".

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