Milano 15:42
52.870 +0,10%
Nasdaq 15:42
29.637 +1,05%
Dow Jones 15:42
52.816 -0,16%
Londra 15:42
10.640 -0,36%
Francoforte 15:42
25.726 -0,21%

Tencent punta a incassare fino a 1,6 miliardi di dollari dalla vendita del 7,5% di Kuaishou Technology

Finanza, Scienza e tecnologia
Tencent punta a incassare fino a 1,6 miliardi di dollari dalla vendita del 7,5% di Kuaishou Technology
(Teleborsa) - Tencent Holdings prevede di raccogliere fino a 1,55 miliardi di dollari attraverso la vendita in blocco del 7,5% posseduto in Kuaishou Technology, gestore di un'app di video brevi.

Il colosso tecnologico cinese - secondo quanto riporta Bloomberg - offre circa 273 milioni di azioni dell'azienda, a un prezzo tra 43,15 e 44,53 dollari di Hong Kong ciascuna, con uno sconto rispettivamente dal 6,2% al 3,2% rispetto al prezzo di chiusura di oggi a 46 dollari di Hong Kong.

Dopo l'operazione, Tencent dovrà rispettare un periodo di lockup di 90 giorni sulla sua quota rimanente.

(Foto: Donald Wu on Unsplash)
Condividi
```