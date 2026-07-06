Tencent punta a incassare fino a 1,6 miliardi di dollari dalla vendita del 7,5% di Kuaishou Technology
(Teleborsa) - Tencent Holdings prevede di raccogliere fino a 1,55 miliardi di dollari attraverso la vendita in blocco del 7,5% posseduto in Kuaishou Technology, gestore di un'app di video brevi.
Il colosso tecnologico cinese - secondo quanto riporta Bloomberg - offre circa 273 milioni di azioni dell'azienda, a un prezzo tra 43,15 e 44,53 dollari di Hong Kong ciascuna, con uno sconto rispettivamente dal 6,2% al 3,2% rispetto al prezzo di chiusura di oggi a 46 dollari di Hong Kong.
Dopo l'operazione, Tencent dovrà rispettare un periodo di lockup di 90 giorni sulla sua quota rimanente.
(Foto: Donald Wu on Unsplash)
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