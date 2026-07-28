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S&P Case-Shiller USA (YoY) in maggio

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S&P Case-Shiller USA (YoY) in maggio
USA, S&P Case-Shiller in maggio su base annuale (YoY) +1,6%, in aumento rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1,3%).
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