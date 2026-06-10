Asics valuta lo spin-off del marchio Onitsuka Tiger
(Teleborsa) - ASICS, colosso giapponese di articoli sportivi, sta valutando la possibilità di uno spin off di Onitsuka Tiger. Lo si legge in una nota, dopo che alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia di una possibile separazione dell'attività. Qualora, nel corso della riunione del board prevista per oggi, venissero risolte questioni che richiedono divulgazione, la società provvederà a comunicarle tempestivamente, viene sottolineato.
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