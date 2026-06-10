Banche italiane, per S&P una nuova ondata di consolidamento è "inevitabile"

Potrebbero emergere altre operazioni

(Teleborsa) - Un'ondata di consolidamento nel sistema bancario italiano è "inevitabile". Lo afferma S&P Global Ratings in una ricerca sul tema dopo che il settore è sull'orlo di una nuova era di fusioni e acquisizioni (M&A).



Questa settimana due grandi banche si sono avvicinate a Banca Monte dei Paschi di Siena con potenziali operazioni. L'8 giugno 2026, Intesa Sanpaolo ha annunciato un'offerta per il 100% del capitale di MPS. Questa offerta segue la proposta di Banco BPM del 7 giugno 2026 di avviare un dialogo per una fusione amichevole con MPS.



Con possibilità di crescita organica più limitate e un mercato caratterizzato da molti operatori di piccole e medie dimensioni, le banche ricorrono alle M&A per migliorare le proprie economie di scala e creare opportunità per rafforzare la propria efficienza. Questa tendenza è in atto da anni e ha subito una significativa accelerazione a partire dal 2025.



S&P ritiene che questo processo porterà infine a un settore bancario composto da un numero ristretto di grandi banche, affiancate da alcune con modelli di business più agili. Sebbene questo esito appaia piuttosto prevedibile, le modalità di svolgimento di questo processo di consolidamento dipendono da diversi fattori, in particolare dalla struttura azionaria, dalla strategia e dagli obiettivi degli azionisti. Anche altri soggetti interessati, tra cui le autorità e il governo, potrebbero svolgere un ruolo importante.



"Sebbene i potenziali esiti di queste operazioni siano incerti, ulteriori fusioni e acquisizioni potrebbero verificarsi nel settore bancario italiano nei prossimi mesi", ha affermato Mirko Sanna, credit analyst di S&P Global Ratings.



"Questi eventi sono in linea con le nostre aspettative di un crescente consolidamento nel sistema bancario italiano e prevediamo ulteriori fusioni e acquisizioni, in quanto le grandi banche cercheranno di aumentare le proprie dimensioni per far fronte alle sfide future", ha aggiunto Sanna.



S&P fa notare che le recenti operazioni sul mercato interno dimostrano che le sinergie di costo sono significative e il rischio di esecuzione è stato relativamente modesto, soprattutto considerando che la maggior parte degli operatori vanta ormai una solida esperienza nell'integrazione di banche acquisite in tempi relativamente brevi e senza significative interruzioni.



Se l'operazione proposta da Intesa andasse a buon fine, secondo S&P, consoliderebbe la sua posizione di leadership e il suo vantaggio competitivo in Italia. Per BPER , un'operazione di successo sarebbe in linea con la recente strategia della banca, focalizzata sulla crescita inorganica per acquisire quote di mercato e generare sinergie. Analogamente, la fusione proposta tra Banco BPM e MPS avrebbe un chiaro senso strategico per Banco BPM, data la forte sinergia geografica e di business tra le due entità, che offre significative potenziali sinergie.

Condividi

```