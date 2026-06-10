Milano 17:35
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Dow Jones 19:29
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Londra 17:35
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,15% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 50.339,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,15% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,15% alle 16:00 e scambia a 50.339,08 punti.
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