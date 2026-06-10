Covip, Pepe: nuovi iscritti ai fondi pensione al top da 10 anni, oltre la metà under 35 anni

(Teleborsa) - Nel 2025 il sistema italiano della previdenza complementare "ha confermato la propria solidità di fondo
" con la crescita degli iscritti che "è stata dinamica" e le risorse accumulate che "sono aumentate grazie all'afflusso cospicuo dei contributi e al risultato positivo degli investimenti". Lo ha detto Mario Pepe, presidente di Covip
, presentando alla Camera dei Deputati la Relazione Annuale sull'attività svolta nel 2025
. "Rimangono in campo elementi di debolezza strutturale
rinvenibili negli squilibri nei livelli di partecipazione, negli importi e nella continuità dei flussi contributivi, nella coerenza delle opzioni di investimento degli iscritti con gli obiettivi previdenziali, nelle scelte di fruizione delle prestazioni pensionistiche", ha aggiunto.
Pepe ha sottolineato che "dall'analisi di recenti tendenze osservabili dai comportamenti di coloro che sono entrati per la prima volta nel sistema si intravedono, tuttavia, alcuni segnali di inversione che vanno nella giusta direzione". In particolare, i nuovi iscritti nel 2025
sono stati 757.000, "il numero più alto da dieci anni a questa parte
" e "gli ingressi nel sistema sono in netto rialzo una volta superata l'emergenza pandemica".
"Sul totale dei nuovi iscritti negli ultimi anni, il peso delle donne è in progressiva crescita - ha spiegato il presidente di Covip - Oltre la metà dei nuovi iscritti nel 2025 ha meno di 35 anni
; il peso dei più giovani sulle nuove iscrizioni è in costante aumento su tutto il recente periodo e per tutte le tipologie di forma pensionistica".
Anche nelle scelte dei profili di investimento emergono elementi di interesse: "Oltre un quarto dei nuovi iscritti nel 2025 ha preferito i profili azionari
, il doppio di quanto osservato per gli iscritti totali. Sono soprattutto i più giovani a sceglierli con sempre maggiore frequenza". Inoltre, "su un ampio orizzonte temporale, pari agli ultimi otto anni, in media la quota di nuovi iscritti che ha scelto un profilo azionario è triplicata. L'aumento è stato più marcato per i fondi aperti e i PIP; restano distanziati i fondi negoziali, per i quali si rileva, comunque, una crescita significativa negli ultimi due anni, in parallelo con l'incremento del numero di fondi che offrono linee azionarie".
Pepe ha riconosciuto che le innovazioni introdotte con la Legge di bilancio 2026
rappresentano "un passaggio di rilievo nel processo di maturazione del sistema", perché "non si tratta infatti della modifica di poche norme ma di un nuovo disegno
che, interessando la fase dell'adesione, quella dell'investimento delle risorse e quella delle prestazioni, si può considerare una vera riforma che avvicina la previdenza complementare ai cittadini per intercettarne i bisogni con più tempestività e flessibilità e dunque in modo migliore".
In particolare, "assume particolare rilievo la revisione del meccanismo di adesione automatica
per i lavoratori di nuova assunzione nel settore privato, che prevede l'obbligo di versamento non solo del TFR ma anche del contributo di datore di lavoro e lavoratore", ha sottolineato, mentre "il superamento della linea garantita come soluzione di "default" per i lavoratori silenti, individuata originariamente dal legislatore nella riforma del 2005, costituisce un importante passo in avanti per il sistema".
Guardando avanti, il presidente di Covip ha detto che "molto promettenti e di grande impatto sociale sarebbero misure specificamente rivolte a incentivare versamenti per i più giovani
, in primo luogo da parte di familiari diversi dai genitori, come anche l'introduzione di un bonus destinato all'iscrizione alle forme di previdenza complementare dei nuovi nati, analogamente a quanto sta già avvenendo in altri paesi e in alcune regioni italiane".