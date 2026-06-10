La HealthTech Rosso chiude round seed da 3 mln per digitalizzare la donazione di sangue in Italia

(Teleborsa) - Ema Health, società attiva nell’innovazione del sistema sanitario, ha chiuso un round di investimenti da 3 milioni di euro per la sua piattaforma Rosso, con l’ingresso nella compagine societaria di nuovi soci e finanziatori strategici.



L’operazione - riporta un comunicato - segna una svolta nel percorso di crescita dell’azienda che sta diventando un riferimento tecnologico per il sistema trasfusionale in Italia. Rosso, in pochi tap dallo smartphone, individua il centro più vicino e consente di prenotare la donazione di sangue o plasma in modo semplice e veloce, gestendo l’intero percorso direttamente dalla app.



Il round è guidato da 360 Capital tramite il fondo 360 Digitaly, con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti – Venture Capital SGR attraverso il Digital Transition Fund – PNRR, il veicolo pubblico finanziato con risorse NextGenerationEU dedicato alla transizione digitale delle imprese italiane in settori strategici, tra cui la sanità.



Partecipano all’operazione Angelini Investments, Ciapa Rosso (guidato da Giorgio Valerio e Alfredo Romano), Fintech Partners (guidato da Giulio Gallazzi, fondatore di SRI Group), H-FARM di Riccardo Donadon, Studio Necchio oltre ad alcuni tra i più noti e importanti nomi nel mondo della finanza e imprenditoria italiana tra cui: Adolfo Vannucci, Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, Sebastiano Cavalieri Ducati, Massimo Protti, Stefano Barrese, Serra Elizabeth Falk, Edoardo Turkheimer, Sandro Berra, Daniele Farè e Maria Domenica Pellegrini.

Condividi

```