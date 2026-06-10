Scalable Capital, tre nuovi ingressi in Italia in vista dell'avvio della succursale

(Teleborsa) - Scalable Capital, società tedesca e una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, rafforza ulteriormente la presenza in Italia, oggi il secondo mercato del Gruppo per dimensioni dopo la Germania. In vista dell'avvio della succursale italiana, la banca amplia il team locale con tre nuovi ingressi nelle aree compliance, reporting regolamentare e legal. La scelta riflette la volontà di affiancare all'innovazione tecnologica competenze specialistiche profondamente radicate nel contesto italiano, capaci di interpretarne le specificità normative.



Scalable Capital ha nominato Giuseppe Liccardo Senior AML & Compliance Manager, Jolka Jonuzi Senior Manager Finance and Regulatory Reporting e Benedetta Fiorini Legal Counsel.



Liccardo ha maturato una significativa esperienza internazionale presso realtà fintech e bancarie come Trade Republic, Solaris e N26. Jonuzi porta in Scalable Capital una consolidata esperienza nel regulatory reporting, maturata in realtà fintech come Bitpanda e N26, dopo un percorso iniziale in Deloitte nell'ambito della revisione contabile. Fiorini entra in Scalable Capital come Legal Counsel Italia, con il compito di seguire gli aspetti di diritto finanziario e societario della succursale italiana, dppo aver maturato esperienza nella consulenza a istituzioni finanziarie e società di capitali presso gli studi Cattaneo Dall'Olio Rho Tax-Legal e Pirola Pennuto Zei & Associati, occupandosi di operazioni di M&A, private equity e tematiche regolamentari.



"L'Italia è uno dei mercati più rilevanti per Scalable Capital - commenta Michele Raisoni, Branch Manager Italia di Scalable Capital - Per questo abbiamo scelto di investire non solo nello sviluppo dell'offerta, ma anche nella costruzione di un team con competenze specialistiche in ambiti chiave per la crescita della banca. Il nostro obiettivo è contribuire all'evoluzione degli investimenti digitali attraverso un modello che unisca innovazione tecnologica, solidità operativa e centralità del cliente".

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