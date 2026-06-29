P101 Sgr integra PranaVentures e consolida il venture capital italiano

(Teleborsa) - P101 SGR, tra i principali operatori italiani di venture capital con focus internazionale, ha integrato PranaVentures, operational venture capital specializzato in investimenti seed, dando vita alla prima operazione di consolidamento nel panorama del Venture Capital italiano. Non sono stati svelati i dettagli finanziari dell'operazione.



Il nuovo polo, che ad oggi conta già oltre 600 milioni di euro raccolti, sarà capace di seguire per la prima volta le startup tecnologiche dalle fasi iniziali di sviluppo fino ai round di scale-up, mettendo a disposizione capitali, competenze operative, network internazionale e capacità di follow-on, si legge in una nota. L'integrazione si inserisce in una fase di trasformazione del mercato europeo del venture capital, caratterizzata da maggiore concentrazione del capitale, crescente selettività degli investitori istituzionali e necessità, per le società di gestione, di combinare scala, specializzazione e capacità di supporto operativo ai founder.



Con l'operazione annunciata oggi, P101 amplia la propria piattaforma di investimento presidiando in modo diretto anche la fase seed. Rafforza, inoltre, la squadra guidata dal Managing Partner Andrea Di Camillo, che sarà integrata con le competenze altamente specializzate del team di PranaVentures. La strategia seed, in particolare, sarà guidata da Lisa Di Sevo, Founder di PranaVentures, e Guido Giordano, Partner, in continuità con il percorso avviato nel 2021 e con il medesimo approccio distintivo al seed investing, fondato su vicinanza ai founder, competenze operative e supporto nelle aree tecnologiche, finanziarie e go-to-market.



A valle dell'operazione, è stata avviata la raccolta del fondo seed Prana101, il primo del nuovo polo, con target a 100 milioni di euro e primo closing atteso a fine anno.



Con Prana101 potranno salire fino a 700 milioni i capitali raccolti attraverso 9 veicoli gestiti dal polo che oggi conta più di 80 aziende attive in portafoglio, che nel 2025 hanno generato circa 2 miliardi di euro di ricavi aggregati e impiegato complessivamente più di 5.500 persone.



"L'ingresso in PranaVentures rappresenta un passaggio importante nella strategia di crescita di P101 SGR: rafforziamo il nostro presidio sul seed capital e costruiamo le basi per lo sviluppo di un nuovo modello di Venture Capital in Italia, capace di combinare scala, competenze e network per accompagnare le startup lungo l'intero ciclo di sviluppo, dalle prime fasi fino allo scale-up internazionale - ha commentato Andrea Di Camillo, Founder e Managing Partner di P101 SGR - Il mercato ha bisogno di operatori più solidi, più specializzati e capaci di competere su scala europea e insieme al team di PranaVentures lavoreremo per costruire una SGR sempre più completa, istituzionale e competitiva, con l'ambizione di superare nel tempo 1 miliardo di euro di asset in gestione".



"Prana101 nasce in un momento di discontinuità, sia tecnologica che del segmento seed - ha aggiunto Lisa Di Sevo, Founder di PranaVentures - L'Intelligenza Artificiale ha ridefinito costi e modalità di sviluppo di un'impresa, riducendo la necessità di capitale delle nuove startup del 70% e aumentandone fino a 8 volte la velocità di execution rispetto a solo un paio di anni fa. In questo nuovo contesto, rapidità decisionale ed efficienza operativa sono cruciali quanto i capitali. Grazie alla partnership con P101, PranaVentures evolve mantenendo inalterato l'approccio - fatto di specializzazione seed, supporto operativo e vicinanza ai founder - potenziandolo con più capitale, maggiore capacità di follow-on e un network istituzionale e internazionale più ampio".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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