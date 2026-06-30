Musthad, round da 1 milione di euro per accelerare circolarità delle eccedenze nel settore moda

(Teleborsa) - Musthad, startup milanese fondata nel 2021 che permette alle aziende della moda di rendere circolare e tracciabile la gestione delle eccedenze di magazzino e gli scarti tessili, ha chiuso un round di finanziamento da 1 milione di euro. Lead investor del round sono Alante Capital (USA) e Style IT (ITA), programma FashionTech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital SGR, sviluppato insieme a Startupbootcamp e GELLIFY. Hanno partecipato inoltre NextSTEP (UK) e Ragnarson (Germania).



I capitali raccolti saranno destinati a rafforzare il team con profili commerciali e tecnici, accelerare lo sviluppo del prodotto e sostenere l'espansione geografica, con l'obiettivo di chiudere il 2026 con un fatturato doppio rispetto al 2025.



Musthad sostiene di ridurre le inefficienze dei prodotti tessili attraverso una piattaforma automatizzata e data-driven che connette i brand con un ecosistema crescente di oltre 300 operatori circolari selezionati a livello globale - specializzati in riciclo, rivendita, upcycling e donazione - tracciando le filiere e rendicontando gli impatti in tempo reale.

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