Archimede, round seed da 1,5 milioni di euro guidato da Primo Capital SGR

(Teleborsa) - Archimede, startup deep-tech con sede a Siracusa, ha chiuso un round seed da 1,5 milioni di euro, superando l'obiettivo iniziale di raccolta fissato a 1 milione di euro. Il round è stato guidato da Primo Capital SGR, attraverso i suoi fondi Primo Digital, Primo Digital Parallel Italia e Primo Digital Parallel Sud Italia. Si uniscono al round anche CDP Venture Capital, Plug and Play ed ELIS attraverso CrossConnect, il programma Infratech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, 40Jemz Ventures e Irritec.



Fondata nel 2024 da Riccardo Puglisi, Alessandro Basile e Ferdinando Anselmi, Archimede ha sviluppato ArchMesh, un kit plug-and-play modulare per la gestione e il monitoraggio di infrastrutture critiche in contesti off-grid. La soluzione integra in un unico stack: gestione energetica predittiva, connettività satellitare multi-costellazione e una piattaforma software low-code, permettendo il controllo bidirezionale di impianti e asset distribuiti anche in aree prive di copertura terrestre affidabile. Il prodotto è pensato per applicazioni in settori diversi, dall'agricoltura all'oil & gas, dalla logistica alle infrastrutture pubbliche, fino alla difesa, e nasce per risolvere un problema molto concreto: portare dati, controllo e continuità operativa dove energia e connettività tradizionali non sono garantite.



"In poco più di due anni abbiamo trasformato un'idea nata in Sicilia in una startup tecnologica pronta a crescere sui mercati internazionali - ha dichiarato Riccardo Puglisi, CEO e co-founder di Archimede - Vogliamo rendere semplice e accessibile la gestione di infrastrutture e asset remoti, integrando energia, connettività satellitare e controllo software in un unico sistema. Vogliamo smontare i luoghi comuni sulla Sicilia e dimostrare che l'innovazione può ripartire da qui verso il mondo".



Il round permetterà ad Archimede di rafforzare il team tecnico e commerciale, completare l'industrializzazione del prodotto, accelerare i progetti pilota con clienti enterprise e avviare l'espansione sui mercati internazionali.



"Quello che ci ha convinto di Archimede non è solo la tecnologia, ma il modo in cui è stata costruita: in un contesto dove energia, connettività e accesso alle risorse non sono mai garantiti, la stessa sfida che oggi è diventata il loro prodotto - ha dichiarato Mara Attardi, membro del team di investimento di Primo Capital - Il risultato è uno stack integrato pensato per funzionare ai margini del mondo connesso, che sono anche i luoghi dove la domanda cresce di più. Portare infrastrutture critiche offline nell'era dell'intelligenza distribuita è una sfida globale; Archimede ha dimostrato di saperla affrontare partendo dalla Sicilia, e noi siamo qui per aiutarli a farlo su scala".

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