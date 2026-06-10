Workspace, perdita ante imposte da 120,5 milioni di sterline nell'ultimo esercizio

(Teleborsa) - Workspace Group , azienda leader a Londra nella proprietà e gestione di spazi di lavoro flessibili, ha chiuso l'esercizio al 31 marzo 2026 con reddito netto da locazione diminuito del 7,1% a 113,4 milioni di sterline a seguito di alcune cessioni, con un reddito netto da locazione sottostante in calo del 2,4% a 109,9 milioni di sterline. L'utile operativo al netto degli interessi è diminuito del 9,4% a 60,5 milioni di sterline. La perdita ante imposte è stata pari a 120,5 milioni di sterline (vs utile di 5,4 milioni di sterline), principalmente a causa della riduzione della valutazione degli immobili.



"L'anno appena trascorso è stato un anno di transizione, sia a livello operativo che di leadership, e questo processo continua mentre riorganizziamo l'azienda - ha commentato il CEO Charlie Green - Possediamo uno straordinario portafoglio di immobili in posizioni strategiche a Londra, operando in mercati con una domanda strutturale a lungo termine. Ciò si riflette nella solidità dei livelli di richiesta e di locazione, nonostante un contesto economico debole".



"Il nostro obiettivo è massimizzare i profitti attraverso un'esecuzione disciplinata, puntando a un maggiore tasso di occupazione con una crescita dei prezzi, mantenendo al contempo i costi sotto controllo - ha aggiunto - Riteniamo che questa sia la strategia migliore per massimizzare i rendimenti di reddito e di capitale per gli azionisti e la nostra ambizione è di raggiungere, organicamente, un utile operativo ante interessi superiore a 125 milioni di sterline all'anno nel medio termine. Esploreremo inoltre ulteriori opportunità per sfruttare al meglio la nostra piattaforma a fini di crescita e generare valore aggiunto per gli azionisti".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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