Standard Chartered, utile ante imposte record di 4,8 miliardi di dollari (+9%) nel semestre

Utile per azione +17% a 151,6 centesimi

(Teleborsa) - L' istituto di credito con sede a Londra ha registrato un utile ante imposte di 2,33 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, in aumento del 2%, superando la stima di Bloomberg di 2,08 miliardi di dollari. La performance, migliore del previsto, è stata sostenuta dalla solidità del settore wealth management, che ha registrato buoni risultati nonostante le nuove restrizioni sui conti transfrontalieri introdotte nel suo mercato chiave, la Cina, e dal settore del global banking.



L'Utile netto da interessi è aumentato del 7% a 2,9 miliardi di dollari. L'Utile per azione è aumentato del 7% a 77,4 centesimi. Il Return on Tangible Equity (RoTE) si attesta al 17,9%, sostanzialmente stabile.



Complessivamente, nel semestre, Standard Chartered ha registrato: Utile operativo record in crescita del 6% a 11,6 miliardi di dollari; Utile netto da interessi in crescita del 4% a 5,7 miliardi; Utile ante imposte record di 4,8 miliardi, in aumento del 9%; RoTE del 17,6%, in aumento di 120 punti base; Utile per azione in aumento del 17% a 151,6 centesimi.



Bill Winters, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "Abbiamo registrato una performance record nel primo semestre del 2026, con una crescita a doppia cifra in Wealth Solutions e Global Banking. I nostri risultati dimostrano la solidità della nostra rete internazionale differenziata e la rigorosa attuazione della nostra strategia. I clienti continuano a rivolgersi a noi per agevolare gli scambi commerciali, gli investimenti e i flussi di capitale nei mercati più dinamici del mondo. Abbiamo registrato un aumento del 17% degli utili per azione e le nostre previsioni di utile al rialzo, insieme al nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di dollari, riflettono la nostra fiducia nel business".



La banca britannica ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del utile operativo per il 2026, portandole a un valore compreso tra il 5% e il 7%, rispetto alla precedente stima più vicina al limite inferiore. Prevede inoltre spese pari a circa 13,3 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto all'anno precedente. La banca ha completato il suo ultimo programma di riacquisto di azioni proprie a fine giugno, riacquistando titoli per un valore di 1,5 miliardi di dollari.



Intanto a Londra le azioni di Standard Chartered stanno guadagnando oltre il 3%.







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