Reply, fatturato primo semestre sale a 1,31 miliardi di euro

(Teleborsa) - Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato consolidato pari a 1.311,9 milioni di euro, in incremento del 7,4% rispetto al corrispondente dato 2025. L'EBITDA consolidato è stato di 233,2 milioni di euro, rispetto ai 223,7 milioni registrati nel 2025, ed è pari al 17,8% del fatturato. L'EBIT è stato di 189,7 milioni di euro (188,4 milioni nel 2025), ed è pari al 14,5% del fatturato. L'utile ante imposte è stato di 194,1 milioni di euro (179,4 milioni di euro nel 2025), pari al 14,8% del fatturato.



Per quanto riguarda il secondo trimestre 2026, l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 667 milioni di euro, in crescita dell'8,7%. L'EBITDA è stato pari a 121,2 milioni di euro, con un EBIT di 94,6 milioni di euro e un utile ante imposte di 94,3 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2026 è positiva per 402 milioni di euro, mentre al 31 marzo 2026 risultava positiva per 643 milioni di euro. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2025 era positiva per 467,6 milioni di euro.



"I risultati del primo semestre - ha dichiarato presidente Mario Rizzante - confermano una dinamica ormai consolidata: gli investimenti in tecnologia si stanno concentrando sempre di più su iniziative AI che hanno un impatto diretto sulla competitività delle imprese. L'intelligenza artificiale è diventata un fattore strutturale delle strategie di crescita e sta accelerando la convergenza tra software, dati e competenze di dominio. In questo contesto, Reply si è affermata facendo leva su un modello che combina innovazione, specializzazione e rapidità di esecuzione".





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