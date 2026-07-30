Cigna: ricavi trimestrali a 71,7 miliardi di dollari (+7%), al rialzo la guidance sugli utili

(Teleborsa) - The Cigna Group , compagnia globale di servizi sanitari, ha riportato ricavi totali per il secondo trimestre 2026 in crescita del 7% a 71,7 miliardi di dollari, con un utile netto per gli azionisti di 1,7 miliardi di dollari (6,29 dollari per azione), rispetto a 1,5 miliardi (5,71 dollari) del secondo trimestre 2025. L'utile rettificato da attività operative è salito a 2,1 miliardi di dollari (7,78 dollari per azione), da 1,9 miliardi (7,20 dollari) dell'anno precedente.



"Il nostro scopo è migliorare la vita di ogni cliente e paziente che serviamo", ha dichiarato Brian C. Evanko, President e CEO di The Cigna Group. "Sfruttando tecnologia, dati e AI per offrire esperienze più personalizzate, migliorare l'accesso e ridurre i costi, creiamo maggior valore ogni giorno. I nostri solidi risultati del secondo trimestre riflettono i continui progressi rispetto a queste priorità".



La crescita dei ricavi è stata trainata da entrambi i segmenti operativi, Evernorth Health Services e Cigna Healthcare. Il rapporto spese SG&A è migliorato al 4,8% (dal 5,1% dell'anno precedente), riflettendo una maggiore efficienza operativa. Da inizio anno al 29 luglio, la società ha riacquistato 0,9 milioni di azioni proprie per circa 250 milioni di dollari.



Sul fronte clienti, il totale delle relazioni con i clienti è sceso del 3% rispetto a fine 2025, a 182,8 milioni, con i clienti farmacia in calo del 4% a 118,2 milioni per transizioni attese di clienti e minore adesione ai piani sanitari. I clienti medical sono invece cresciuti del 2% a 18,4 milioni, grazie alla crescita nei mercati Middle e Select.



Per segmento, Evernorth Health Services ha registrato ricavi rettificati in crescita del 6% a 61,5 miliardi, con l'utile ante imposte in calo del 2% per iniziative di rinnovo contratti con i grandi clienti. Cigna Healthcare ha invece registrato ricavi rettificati a 11,7 miliardi (+9%) e utile ante imposte a 1,3 miliardi (+17%), con un medical care ratio salito all'84,5% (dall'83,2%).



Per l'intero 2026, la società ha alzato la guidance sull'utile rettificato da attività operative ad almeno 30,45 dollari per azione (+0,10 dollari rispetto alla proiezione precedente).

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