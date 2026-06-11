Milano 10:09
50.508 +0,96%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
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Londra 10:09
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Francoforte 10:09
24.224 +0,12%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8006. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7971. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8041.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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