Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Frazionale ribasso per il derivato italiano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,68%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 50.290, con il supporto più immediato individuato in area 49.845. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 49.660.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)