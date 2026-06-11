Milano 10:10
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:10
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Frazionale ribasso per il derivato italiano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,68%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 50.290, con il supporto più immediato individuato in area 49.845. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 49.660.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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