Eventi e scadenze dell'11 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 11/06/2026

Appuntamenti:

Forum PA 2026 - Roma, Convention Center "La Nuvola" - Principale manifestazione nazionale dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Per una PA che genera futuro". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale, tra i quali, i ministri Zangrillo, Nordio, Foti, Pichetto Fratin, Bernini, Casellati e Urso, il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, i Sottosegretari Butti e Barachini, il DG del CNR, il Presidente dell'ISTAT e il DG di INAIL (da martedì 09/06/2026 a giovedì 11/06/2026)

ILA Berlin Air Show 2026 - Aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER) - Il Salone internazionale aerospaziale di Berlino è una delle principali fiere europee dedicate ai settori aerospaziale, difesa e mobilità aerea sostenibile. L'evento, che si svolge ogni due anni, riunisce aziende, istituzioni e operatori del settore per presentare tecnologie innovative e discutere le prospettive dell'aviazione civile e militare, dell'aerospazio e delle soluzioni per una mobilità aerea più sostenibile (da mercoledì 10/06/2026 a domenica 14/06/2026)

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Lee Jae Myung - Palazzo del Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 11/06/2026 a venerdì 12/06/2026)

Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia;

Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano" a Bolzano (Pubblicazione ore 11:00)

UE - Eurogruppo - Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

09:00 - Camera dei Deputati - Consiglio europeo, comunicazioni Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno

09:30 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo Sulcis - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo sulle tre principali vertenze del Sulcis Iglesiente legate al polo industriale di Portovesme (Eurallumina, Sider Alloys e Portovesme Srl)

10:00 - "Gli Stati industriali della Cultura" - Roma, sede di Confindustria - evento nazionale promosso da Confindustria Cultura Italia, che mette al centro il valore strategico delle industrie culturali e creative per lo sviluppo socioeconomico del Paese. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente di Confindustria, Orsini, il Presidente Confindustria Cultura Italia, Abete, i ministri Mazzi, Tajani e Urso, e i Presidenti di AIE e ANICA

10:00 - Istat - Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Mar. 2026

10:30 - 1° Symposium Energia - Roma, Residenza dell'Ambasciatore di Spagna in Italia - Durante l'evento verrà presentato lo studio Teha-Camera di Commercio spagnola in Italia sull'impatto che lo sviluppo delle rinnovabili potrebbe avere in Italia a livello economico. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna in Italia, Luigi Patìmo Presidente della Camera di Commercio di Spagna in Italia, Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Board Member, The European House – Ambrosetti e TEHA Group e Aurelio Regina, Vice Presidente di Confindustria per l'Energia e per la Transizione energetica

11:00 - Assemblea Generale di Assocalzaturifici - L'Assemblea Generale di Assocalzaturifici si svolge a Roma presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy

13:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri membri del Governo in vista del Consiglio Europeo

14:00 - Assemblea Pubblica 2026 di Federturismo Confindustria - Roma, Museo MAXXI - Evento, dal titolo "Nuovi turismi verso il 2030: Economia stellare per occupazione stabile, sostenibilità, sviluppo", con focus su peso economico e rilancio industriale del settore. Saranno presenti rappresentanti di istituzioni, politica e grandi stakeholder del comparto. Interverranno, tra i ministri, Antonio Tajani, Adolfo Urso e Gianmarco Mazzi, insieme ai vertici di Confindustria con il Presidente Emanuele Orsini e il nuovo Presidente di Federturismo Massimo Caputi. Saranno inoltre presenti, tra gli altri, Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, e Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Presidente del World Travel & Tourism Council

14:00 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo Natuzzi - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Natuzzi

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:30 - Luiss Diplomatic and Security Forum - Il Mediterraneo Strategico - Campus Luiss, Roma - 4ª edizione dell'appuntamento di alto livello dedicato alla politica estera e alla sicurezza nazionale, promosso dal CISS della Luiss. Interverranno alti rappresentanti istituzionali e vertici della sicurezza nazionale e del mondo aziendale, tra i quali i ministri Tajani e Musumeci, Roberto Alesse, Direttore Agenzia Dogane e Monopoli, Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, Lorenzo Guerini, Presidente COPASIR e Giorgio Mulè, Vicepresidente Camera dei Deputati

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

15:15 - Senato - Consiglio europeo, comunicazioni Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026

15:45 - BCE - Pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche dell'eurozona

17:00 - "Mappatura della Giurisprudenza sulla Composizione Negoziata" - Milano, via Fontana 1 - Evento organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano dedicato al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per approfondire la giurisprudenza sviluppatasi negli ultimi anni, con particolare attenzione a tre macro-temi: l'accesso ai segnali di crisi, la concessione delle misure protettive e il ruolo dell'esperto indipendente. Interverrà Filippo D'Aquino, Magistrato, Consigliere di Cassazione. La moderazione sarà affidata a Adele Vasilotta, Tesoriere ACM, Gestore della Crisi d'Impresa

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

AbitareIn - CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 31 marzo 2026

Adobe Systems - Risultati di periodo: Q2 FY2026

Lennar Corporation - Risultati di periodo

Rocket Sharing Company} - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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