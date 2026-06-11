Milano 9:34
50.435 +0,81%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 9:34
10.314 +0,58%
24.236 +0,17%

Mexedia, prosegue come previsto l'acquisto di Stantup Service da Rocket Sharing

Finanza
Mexedia, prosegue come previsto l'acquisto di Stantup Service da Rocket Sharing
(Teleborsa) - Mexedia, società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha reso noto che l'assemblea degli azionisti di Rocket Sharing Company ha approvato la cessione a favore di Mexedia della partecipazione rappresentativa del 51% del capitale sociale di Stantup Service. L'esito dell'assemblea rappresenta un ulteriore avanzamento nel percorso dell'operazione annunciata da Mexedia il 28 maggio 2026 e consente di proseguire nelle attività previste per il suo completamento.

"L'operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo delineato dal Gruppo e rappresenta un ulteriore avanzamento delle attività previste dagli accordi sottoscritti tra le parti - ha commentato l'AD Paolo Bona - Continueremo a lavorare al completamento delle attività ancora pendenti nel rispetto delle procedure previste e con l'obiettivo di portare a termine il percorso avviato".
Condividi
```