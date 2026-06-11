Mexedia, prosegue come previsto l'acquisto di Stantup Service da Rocket Sharing

(Teleborsa) - Mexedia
, società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha reso noto che l'assemblea degli azionisti di Rocket Sharing Company
ha approvato
la cessione a favore di Mexedia della partecipazione rappresentativa del 51% del capitale sociale di Stantup Service. L'esito dell'assemblea rappresenta un ulteriore avanzamento nel percorso dell'operazione
annunciata da Mexedia il 28 maggio 2026 e consente di proseguire nelle attività previste per il suo completamento.
"L'operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo delineato dal Gruppo e rappresenta un ulteriore avanzamento delle attività previste dagli accordi sottoscritti tra le parti - ha commentato l'AD Paolo Bona
- Continueremo a lavorare al completamento delle attività ancora pendenti nel rispetto delle procedure previste e con l'obiettivo di portare a termine il percorso avviato".