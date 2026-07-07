Borse asiatiche in rosso, tonfo di Seul con conti di Samsung Electronics

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche si muovono in ribasso, con la Corea del Sud in testa alle perdite dopo che le previsioni di Samsung Electronics hanno innescato una rivalutazione delle valutazioni eccessive legate al settore dell'intelligenza artificiale.



Samsung Electronics, il più grande produttore mondiale di chip di memoria, ha stimato un utile operativo per il periodo aprile-giugno pari a 89.400 miliardi di won (circa 58,4 miliardi di dollari), un incremento di 19 volte e il terzo trimestre consecutivo di utile operativo record, ma le azioni sono crollate poiché le preoccupazioni relative al capex e alla domanda.



A Tokyo , forte calo del Nikkei 225 (-1,90%); sulla stessa linea, Shenzhen scende dello 0,84%. Sotto la parità Hong Kong (-0,76%); come pure, pesante la Borsa di Seul (-5,52%). Leggermente positivo Mumbai (+0,34%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,43%.



Giornata incolore per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,11%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,1%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,83%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,73%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Martedì 07/07/2026

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,6%)



Mercoledì 08/07/2026

01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 4.121 Mld ¥; preced. 3.907 Mld ¥)



Giovedì 09/07/2026

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,9%)



Venerdì 10/07/2026

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%).

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