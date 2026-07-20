L'indice delle società High Tech italiane inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+1,69%)
(Teleborsa) - Chiusura in rally per l'indice delle società High Tech italiane. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'EURO STOXX Technology.
Il comparto tecnologico a Milano ha aperto la giornata a quota 204.687,03 con uno sprint di 3.416,32 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l'indice tecnologico dell'Area Euro, che scivola a quota 1.455,24, dopo un avvio di sessione a 1.500,3.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, balza in avanti Stmicroelectronics, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,04%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta vivace per WIIT, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,23%.
Frazionale rialzo per Sesa, che mette a segno un modesto profit a +1,33%.
Tra le small-cap di Milano, piccolo passo in avanti per TXT E-solutions, che porta a casa un timido +0,95%.
Modesto guadagno per Esprinet, che avanza di poco a +0,85%.
Allunga timidamente il passo ITway, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,62%.
```