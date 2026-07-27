Intesa Sanpaolo: chiusa l'edizione 2026 dell'Italian Stock Market Opportunities Conference

Quattro tappe tra Lugano, Milano, Madrid e Parigi: 27 Mid & Small Cap italiane, 106 investitori istituzionali e 240 incontri organizzati dalla Divisione IMI CIB.

(Teleborsa) - Si è conclusa l'edizione 2026 dell'Italian Stock Market Opportunities Conference, l'iniziativa promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo , guidata da Mauro Micillo, dedicata al confronto tra società quotate italiane e investitori istituzionali europei.



L'edizione si è articolata in quattro tappe nelle piazze finanziarie di Lugano, Milano, Madrid e Parigi, con il coinvolgimento complessivo di 27 Mid & Small Cap italiane, protagoniste di 240 incontri one-to-one e di gruppo con 106 investitori istituzionali equity. Il format ha consentito alle imprese partecipanti di presentare direttamente strategie industriali, risultati e prospettive di crescita a una platea di investitori internazionali.



L'iniziativa, avviata nel 2008, si configura come appuntamento periodico volto a favorire il dialogo tra le società quotate italiane e la comunità finanziaria internazionale, con l'obiettivo di rafforzarne il posizionamento sui mercati dei capitali.



"Le Mid & Small Cap rappresentano una componente essenziale della competitività del sistema produttivo italiano. Si tratta di imprese che esprimono innovazione, capacità industriale e specializzazione, qualità sempre più apprezzate dagli investitori internazionali", dichiara Massimo Mocio, Deputy Chief - Head of Global Banking & Markets della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, aggiungendo "attraverso l'Italian Stock Market Opportunities Conference mettiamo il nostro network internazionale al servizio delle aziende italiane, creando occasioni concrete di confronto con la comunità finanziaria e facilitando l'incontro tra capitale e imprenditorialità. Il nostro obiettivo, grazie anche alla collaborazione con la Divisione Banca dei Territori, è accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita, favorendone la visibilità e l'accesso ai mercati internazionali dei capitali".



L'iniziativa rientra nell'attività della Divisione IMI CIB a supporto dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con la messa a disposizione delle imprese di competenze specialistiche, presenza nelle principali piazze finanziarie e di una rete di relazioni con investitori internazionali.





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