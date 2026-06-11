Janus Henderson sviluppa con Percepta strumenti di investimento e assistenza clienti basati su Claude di Anthropic

(Teleborsa) - Janus Henderson , uno dei principali gestori patrimoniali attivi a livello mondiale, ha dato avvio allo sviluppo di una suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) per trasformare il modo in cui investe e serve i propri clienti, avvalendosi di Percepta, una società di General Catalyst focalizzata sulla trasformazione digitale, per la realizzazione dell'infrastruttura, e di Claude di Anthropic come modello di intelligenza artificiale.



Basandosi su Claude, Janus Henderson - si legge in una nota - sta mettendo in pratica tale approccio in due modi che potrebbero influenzare il modo in cui il settore della gestione patrimoniale utilizza l'intelligenza artificiale.



In primo luogo, sta sviluppando nuovi strumenti nativi per l'intelligenza artificiale destinati ai propri team di investimento e di assistenza clienti:



PRISM è una piattaforma globale di analisi e interazione pensata per i team di distribuzione di Janus Henderson. Basata su Claude, aiuta i professionisti a contatto con i clienti a dare priorità alle iniziative più appropriate, ad attingere a dati interni e di terze parti per comprendere le posizioni e le esigenze dei clienti stessi e a preparare comunicazioni personalizzate, fornendo uno strumento unico e coerente ai team di vendita e marketing in tutte le regioni.



LIBROS è uno strumento di gestione della ricerca nativo per l'IA destinato ai team di investimento di Janus Henderson. Basato su Claude, sintetizza la ricerca interna dell'azienda insieme alla ricerca esterna e ai dati di mercato pubblici, aiutando analisti e gestori di portafoglio a individuare più rapidamente i segnali rilevanti e a dedicare più tempo alla valutazione e alle decisioni di investimento.



In secondo luogo, Janus Henderson sta implementando Claude su larga scala in tutta l'azienda, con Claude Code per i suoi team di ingegneri e Cowork per i dipendenti lungo le funzioni di investimento, distribuzione e aziendali, integrando ulteriormente l'IA nel lavoro quotidiano.



PRISM e LIBROS sono in fase di sviluppo in collaborazione con gli esperti tecnologici di Janus Henderson e Percepta.

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