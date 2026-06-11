Medio Oriente, Usa bloccano terza petroliera iraniana nel Golfo dell'Oman

Protesta dell'India per l'uccisione di tre marinai indiani negli attacchi di ieri. Mediatori preoccupati per l'escalation.

(Teleborsa) - Le forze americane hanno disabilitato una terza nave commerciale in una settimana nel Golfo dell'Oman, colpendo con due missili Hellfire la sala macchine della petroliera M/T Jalveer, battente bandiera della Guinea-Bissau, dopo che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le istruzioni del personale militare USA. A comunicarlo è il Centcom Usa in una nota.



Il Centro di comando americano ha aggiunto che la nave stava tentando di trasportare petrolio iraniano attraverso il Golfo dell'Oman. In precedenza, lunedì e martedì, erano state disabilitate le petroliere M/T Marivex e M/T Settebello, entrambe battenti bandiera del Palau. Dall'avvio del blocco il 13 aprile, il Comando Centrale americano (CENTCOM) ha disabilitato nove navi non conformi, dirottato 135 imbarcazioni che hanno rispettato le istruzioni e consentito il passaggio a 42 navi impegnate in operazioni umanitarie.



L'attacco alla Settebello ha portato alla morte di tre marinai indiani, come confermato dal ministero degli Affari esteri indiano. Dei 24 cittadini indiani presenti a bordo su un totale di 28 membri dell'equipaggio, 21 sono stati salvati. Nuova Delhi ha convocato il vice capomissione americano e l'India ha presentato "una forte protesta". "Quando è avvenuto questo attacco sulla Settebello, abbiamo protestato con vigore con la parte americana. Abbiamo comunicato che il benessere della nostra comunità di marittimi è molto importante e che gli attacchi che stanno avvenendo devono cessare", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Randhir Jaiswal. Anche sulla M/T Jalveer contava 20 marinai indiani a bordo ma tutti risultano in salvo.



Sul fronte diplomatico il Pakistan, mediatore chiave nella regione, si è detto "profondamente preoccupato" per l'escalation e ha invitato tutte le parti a "rispettare l'intesa raggiunta sul cessate il fuoco e a porre fine alle ostilità per ampliare lo spazio per il dialogo". Il ministro dell'Interno pakistano Mohsin Naqvi ha tenuto "incontri importanti con la leadership iraniana" a Teheran nei giorni scorsi nell'ambito degli sforzi di mediazione, che includono anche il fronte libanese, dove Pakistan e Israele avrebbero concordato il rinnovo del cessate il fuoco.



Nel frattempo, il petrolio registra cali intorno all'1% con il Brent che scambia intorno ai 92 dollari e il Wti sugli 89 dollari al barile.

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