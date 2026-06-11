Milano 15:43
50.587 +1,12%
Nasdaq 15:43
28.679 +0,60%
Dow Jones 15:43
50.138 +0,44%
Londra 15:43
10.341 +0,84%
Francoforte 15:43
24.221 +0,11%

Medio Oriente, Usa bloccano terza petroliera iraniana nel Golfo dell'Oman

Protesta dell'India per l'uccisione di tre marinai indiani negli attacchi di ieri. Mediatori preoccupati per l'escalation.

Finanza
Medio Oriente, Usa bloccano terza petroliera iraniana nel Golfo dell'Oman
(Teleborsa) - Le forze americane hanno disabilitato una terza nave commerciale in una settimana nel Golfo dell'Oman, colpendo con due missili Hellfire la sala macchine della petroliera M/T Jalveer, battente bandiera della Guinea-Bissau, dopo che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le istruzioni del personale militare USA. A comunicarlo è il Centcom Usa in una nota.

Il Centro di comando americano ha aggiunto che la nave stava tentando di trasportare petrolio iraniano attraverso il Golfo dell'Oman. In precedenza, lunedì e martedì, erano state disabilitate le petroliere M/T Marivex e M/T Settebello, entrambe battenti bandiera del Palau. Dall'avvio del blocco il 13 aprile, il Comando Centrale americano (CENTCOM) ha disabilitato nove navi non conformi, dirottato 135 imbarcazioni che hanno rispettato le istruzioni e consentito il passaggio a 42 navi impegnate in operazioni umanitarie.

L'attacco alla Settebello ha portato alla morte di tre marinai indiani, come confermato dal ministero degli Affari esteri indiano. Dei 24 cittadini indiani presenti a bordo su un totale di 28 membri dell'equipaggio, 21 sono stati salvati. Nuova Delhi ha convocato il vice capomissione americano e l'India ha presentato "una forte protesta". "Quando è avvenuto questo attacco sulla Settebello, abbiamo protestato con vigore con la parte americana. Abbiamo comunicato che il benessere della nostra comunità di marittimi è molto importante e che gli attacchi che stanno avvenendo devono cessare", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Randhir Jaiswal. Anche sulla M/T Jalveer contava 20 marinai indiani a bordo ma tutti risultano in salvo.

Sul fronte diplomatico il Pakistan, mediatore chiave nella regione, si è detto "profondamente preoccupato" per l'escalation e ha invitato tutte le parti a "rispettare l'intesa raggiunta sul cessate il fuoco e a porre fine alle ostilità per ampliare lo spazio per il dialogo". Il ministro dell'Interno pakistano Mohsin Naqvi ha tenuto "incontri importanti con la leadership iraniana" a Teheran nei giorni scorsi nell'ambito degli sforzi di mediazione, che includono anche il fronte libanese, dove Pakistan e Israele avrebbero concordato il rinnovo del cessate il fuoco.

Nel frattempo, il petrolio registra cali intorno all'1% con il Brent che scambia intorno ai 92 dollari e il Wti sugli 89 dollari al barile.
Condividi
```