Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,986 euro/litro, gasolio a 2,074

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 29 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro/litro per la benzina e 2,074 euro/litro per il gasolio.



Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rilevando anche che sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074 euro/litro per la benzina e 2,169 euro/litro per il gasolio.

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