Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,858 euro/litro, gasolio a 1,946

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 9 luglio - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,858 euro/litro per la benzina e 1,946 euro/litro per il gasolio.



Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolineando che sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,951 euro/litro per la benzina e 2,033 euro/litro per il gasolio.



(Foto: bizoon | 123RF)

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