Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,869 euro/l, gasolio a 1,968 euro/l
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha diffuso i dati aggiornati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti relativi a venerdì 10 luglio 2026.
Secondo le rilevazioni, il prezzo medio nazionale in modalità self service è pari a 1,869 euro al litro per la benzina e 1,968 euro al litro per il gasolio.
Sulla rete autostradale, invece, i prezzi medi self service salgono a 1,961 euro al litro per la benzina e 2,052 euro al litro per il gasolio.
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