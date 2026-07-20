Samsung Biologics lancia offerta da 1,46 miliardi di franchi per la svizzera PolyPeptide

(Teleborsa) - La sudcoreana Samsung Biologics ha annunciato lunedì di aver presentato un'offerta in contanti di 1,46 miliardi di franchi svizzeri (1,8 miliardi di dollari) per l'acquisizione del 100% della svizzera PolyPeptide Group , specializzata in principi attivi farmaceutici a base di peptidi.



Secondo i termini dell'offerta pubblica di acquisto, gli azionisti riceveranno 44,31 franchi svizzeri per azione. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.



Il prezzo offerto rappresenta un premio del 40% rispetto al prezzo di chiusura di CHF 31,65 (il "Prezzo di chiusura"), ovvero l'ultimo prezzo di chiusura delle azioni di PolyPeptide su Swiss Exchange (SIX) al 10 aprile 2026, ultimo giorno di negoziazione prima della diffusione di indiscrezioni di mercato riguardanti una potenziale acquisizione di PolyPeptide.



L'acquisizione rappresenterà la più grande operazione di fusione e acquisizione nel settore biofarmaceutico nella storia del Paese, ha dichiarato Samsung Biologics, che punta a diversificare il proprio portafoglio espandendosi nel settore delle terapie a base di peptidi, uno dei segmenti in più rapida crescita nell'industria biofarmaceutica grazie alla crescente domanda di trattamenti per l'obesità.



Il Cda di PolyPeptide, si legge in una nota diffusa dalla società sudcoreana, "raccomanda all'unanimità agli azionisti di PolyPeptide di accettare l'offerta pubblica di acquisto, alle condizioni e ai termini indicati nel prospetto informativo. Il Consiglio ha ritenuto che la transazione rappresenti un risultato interessante per gli azionisti e per PolyPeptide, posizionando al contempo PolyPeptide per la sua prossima fase di crescita come parte della piattaforma CDMO globale di Samsung Biologics".



Alla Borsa di Zurigo le azioni di PolyPeptide stanno guadagnando ben oltre il 4% nelle contrattazioni mattutine.







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