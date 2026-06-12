Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Debole la giornata dell'11 giugno per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,59%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,7978. Primo supporto visto a 0,7931. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,7916.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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