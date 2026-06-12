Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
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Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,05%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,862. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,864. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8614.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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