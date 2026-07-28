Seduta mista per Wall Street

(Teleborsa) - Seduta mista per i listini americani appesantiti dai crolli dei titoli dei produttori di chip. Ad alimentare le vendite sono i rinnovati e crescenti dubbi sulla redditività degli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale.



Resta l'attenzione anche sul fronte geopolitico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso gli attacchi giornalieri contro l'Iran e Trump che ha affermato che ci sono "buone possibilità" di raggiungere un accordo con Teheran.



Occhi infine sugli importanti appuntamenti della settimana con le trimestrali delle big tech Microsoft e Meta in uscita mercoledì, Apple e Amazon giovedì, mentre cresce l'attesa per gli annunci della Fed di mercoledì sera.



Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,51%, mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che archivia la seduta a 7.413 punti, sui livelli della vigilia.



In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,32%); pressoché invariato l' S&P 100 (-0,03%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo per l'ufficio (+1,58%), telecomunicazioni (+1,46%) e finanziario (+1,00%). Nel listino, i settori energia (-2,01%), utilities (-1,33%) e informatica (-0,97%) sono stati tra i più venduti.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+6,07%), 3M (+3,25%), Sherwin Williams (+3,05%) e American Express (+2,82%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia , che ha archiviato la seduta a -4,99%.



Si concentrano le vendite su Chevron , che soffre un calo del 2,46%.



Vendite su Caterpillar , che registra un ribasso dell'1,74%.



Contrazione moderata per Goldman Sachs , che soffre un calo dell'1,22%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Shopify (+11,51%), Atlassian (+10,34%), Workday (+9,01%) e Thomson Reuters (+8,47%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ASML Holding , che ha terminato le contrattazioni a -5,74%.



Tonfo di Advanced Micro Devices , che mostra una caduta del 5,17%.



Lettera su Nvidia , che registra un importante calo del 4,99%.



Scende Lam Research , con un ribasso del 4,46%.

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