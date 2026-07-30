CDP, impegnate risorse record per 20,1 miliardi di euro nel primo semestre

Risultati piano sopra le attese

(Teleborsa) - Il Gruppo CDP ha impegnato risorse per un ammontare record di 20,1 miliardi di euro nel primo semestre 2026, con una crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli investimenti sostenuti salgono a 49,5 miliardi, in forte incremento (+19%) rispetto al primo semestre 2025, e un effetto leva di 2,5 volte le risorse impegnate, anche grazie all'attrazione di capitali addizionali. Il totale dei crediti di CDP SpA a favore di Pubblica Amministrazione, Imprese, Infrastrutture e Cooperazione Internazionale ammonta a circa 130 miliardi (+2% rispetto a fine 2025). La raccolta complessiva di CDP SpA raggiunge i 363 miliardi (+2% rispetto a fine 2025).



"Il semestre appena concluso – ha dichiarato il presidente Giovanni Gorno Tempini - restituisce la fotografia di un'Istituzione solida e dinamica che crea valore grazie all'impegno costante delle sue persone, contribuendo a costruire il futuro del Paese con fiducia e spirito di servizio anche di fronte a uno scenario globale sfidante. I risultati che presentiamo oggi confermano la capacità di CDP di coniugare solidità patrimoniale, visione di lungo periodo, innovazione e di mobilitare e attrarre capitali, generando un effetto leva significativo".



L'utile netto di CDP SpA si è attestato nel semestre a 1,8 miliardi, in lieve flessione rispetto agli 1,9 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, prevalentemente per l'incremento delle imposte riconducibile alle modifiche normative introdotte al regime fiscale applicabile e per la dinamica dei dividendi da società del Gruppo. L'utile netto consolidato è pari a 4,3 miliardi di euro (in incremento di 1 miliardo di euro rispetto al primo semestre 2025). Guardando alle società partecipate, di particolare rilievo risultano l'incremento della partecipazione in Nexi , volto a favorire la stabilità dell'azionariato e sostenere la strategia industriale di lungo periodo della società, nonché la sottoscrizione pro-quota dell'aumento di capitale di Trevi .



"I risultati di questo semestre – ha dichiarato l'AD Dario Scannapieco - testimoniano l'efficacia e la qualità del percorso intrapreso: gli oltre 20 miliardi di euro di risorse impegnate e i 49,5 miliardi di investimenti sostenuti ci permettono di guardare con orgoglio al lavoro svolto fin qui e con positività ai prossimi passi. Dietro questi numeri c'è il coraggio di scelte orientate a portare a pieno regime le tante novità introdotte, come l'operatività diretta e ad alto impatto a favore di PMI e Mid Cap, la gestione di fondi per conto delle PA e l'ampliamento del ruolo di CDP nel contesto europeo e internazionale, il rafforzamento della presenza sul territorio e l'attenzione all'innovazione e all'efficienza del suo modello operativo".



A 18 mesi dall'avvio del Piano Strategico 2025-2027, i risultati sono nettamente superiori rispetto alle attese: a metà del percorso è stato raggiunto oltre il 60% del target triennale delle risorse impegnate con un effetto leva sugli investimenti sostenuti di 2,5, superiore all'indicazione di Piano di 2,1.



L'odierno CdA ha anche approvato operazioni per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro che comprendono iniziative per il sostegno ai territori, alle imprese, alle infrastrutture, allo sviluppo della Cooperazione Internazionale e dell'abitare sociale.

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