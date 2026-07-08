Milano 15:33
52.021 -0,83%
Nasdaq 15:33
29.083 -0,31%
Dow Jones 15:33
52.382 -1,03%
Londra 15:33
10.546 -1,12%
Francoforte 15:33
25.004 -1,81%

Partite correnti Francia in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Partite correnti Francia in maggio
Francia, Partite correnti in maggio pari a -100 Mln Euro, in aumento rispetto al precedente -600 Mln Euro.

(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
Condividi
```