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Partite correnti Francia in maggio
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08 luglio 2026 - 12.10
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Partite correnti in maggio pari a -100 Mln Euro
, in aumento rispetto al precedente -600 Mln Euro.
(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
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