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Francia, Bilancia commerciale in maggio

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Francia, Bilancia commerciale in maggio
Francia, Bilancia commerciale in maggio pari a -6,9 Mld Euro, in calo rispetto al precedente -5,4 Mld Euro (la previsione era -5,9 Mld Euro).

(Foto: di Pexels da Pixabay)
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