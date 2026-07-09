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Germania, Bilancia commerciale in maggio

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Germania, Bilancia commerciale in maggio
Germania, Bilancia commerciale in maggio pari a 19,1 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 14,7 Mld Euro (la previsione era 14,9 Mld Euro).
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